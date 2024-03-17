Геническ, Херсонская область, 17 марта, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Сайт Херсонского агентства новостей (ХАН) подвергся мощнейшей DDoS-атаке. Социальные сети агентства продолжают работать, их популярность на фоне проблем с сайтом сейчас бьёт рекорды, сообщила техническая служба ХАН в Telegram-канале.

Известия/Сергей Коньков

«Мы наблюдаем сейчас небывалый приток посетителей на площадки агентства в социальных сетях. Они и раньше были популярны, однако DDoS-атака только увеличила нашу аудиторию. Действия злоумышленников привели лишь к обратному результату», — говорится в сообщении.

Техслужба ХАН отметила, что сложности в работе сайта наблюдаются около двух часов.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее кибератакам подвергся сайт Луганского информационного центра. DDoS-атака продолжалась несколько часов. Специалисты назвали её самой сильной за почти десятилетнюю историю агентства. Пользователей предупредили, что в связи с атакой доступ к ресурсу для многих пока ограничен или вовсе невозможен.

Вместе с тем редакция агентства продолжила работу и оперативно информировала читателей о ходе выборов президента России и других событиях в Луганской Народной Республике в социальных сетях.