Москва, 17 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил 17 марта мэр российской столицы Сергей Собянин.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он в Telegram-канале.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в ночь на 17 марта попытался атаковать с помощью ракет и беспилотников Брянскую, Калужскую и Белгородскую области.

Центральная группировка российских войск поразила примерно 370 целей украинских формирований. Удары в том числе наносились по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.