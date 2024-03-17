Москва, 17 марта, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране превысила 60%, следует из данных Центризбиркома.

Сергей Карпухин/ТАСС

По состоянию на 09:28 мск показатель достиг 60%.

Как сообщало ИА Регнум, на сайте ЦИК по итогам двух дней голосования был зафиксирован показатель явки 58,84% без учёта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По оценке эксперта Института истории и политики Никиты Тюкова, прогнозируемая явка в 80% вполне реалистична, ожидаемый результат — более 75%.

Высокая явка в первый и второй дни голосования говорит о консолидированности общества и о том, что выборы для людей очень важны, отметил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. По его словам, граждане выбирают не только президента, но и будущее страны, а также показывают всему миру, что их невозможно запугать.

Выборы завершатся 17 марта с закрытием в 20:00 избирательных участков во всех российских регионах. Первые предварительные итоги голосования станут известны после 21:00 мск, результаты онлайн-голосования появятся между 22:00 и 23:00 мск.

ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.