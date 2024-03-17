Лондон, 17 марта, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте России и Украины объясняются его стремлением вернуть Парижу авторитет и статус доминирующей силы в Евросоюзе, пишет британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрона, пишет издание, превратился из «голубя» в «ястреба», к этому его также подтолкнули внутриполитические причины, в том числе конкуренция между Германией и Францией.

Источники газеты отмечают, что Германия нарушила «джентльменское соглашение» между странами, на которое опиралось франко-немецкое сотрудничество, где ФРГ играет роль экономического лидера в Европе, а Франция — стратегического.

«Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — добавил источник.

В связи с этим французский лидер стремится вернуть Парижу авторитет европейского стратегического лидера по Украине, из-за чего страны Запада «находятся в разгаре настоящей франко-германской дуэли».

Как передавало ИА Регнум, Макрон, в конце февраля заявлявший о возможной отправке военных НАТО на Украину, в недавнем интервью повторил свой тезис. Он подчеркнул, что Франция будет готова «принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит».

Он также заявил, что Франция приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Макрон отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и Североатлантического альянса на Украину.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что страны — участницы Евросоюза и Североатлантического альянса не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта. Он подчёркивал, у них общее мнение на этот счёт. По словам немецкого политика, представители западных стран в ходе «хорошей дискуссии» обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.

В интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин открыто высмеял Макрона и главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Речь идёт об ответе российского лидера на вопрос о переговорах по Украине. Филиппо напомнил слова Путина, который подчеркнул, что переговорные процессы должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств». По его словам, «Макрон любит испытывать унижение» и обязательно оценит слова Путина.