Мелитополь, 17 марта, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали избирательный участок в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Полегенько/ТАСС

По его словам, военные ВСУ нанесли двойной удар дронами-камикадзе «Заноза» по избирательному участку в городском Доме культуры. В результат атаки здание загорелось.

«Прибывшие тушить пожар сотрудники МЧС не могут приступить к работе из-за продолжающегося налёта бандеровских дронов», — написал он в Telegram-канале.

Рогов уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении двух беспилотников в Подмосковье. Средства ПВО отразили атаку в городском округе Домодедово. Дроны летели в направлении Москвы. Пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил он.