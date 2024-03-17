Москва, 17 марта, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Московские избиратели показывают серьёзную активность на выборах президента России, на 08:00 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 млн москвичей, сообщила 17 марта глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Артем Геодакян/ТАСС

«Московские избиратели на сегодняшний день показывают серьёзную активность, на участки большое количество избирателей приходит. Я думаю, что сегодняшний день не будет отличаться от предыдущих. На 8 часов утра выдано бюллетеней 4 миллиона 354 тысячи 446, дистанционно проголосовали 3 миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 миллион 099 тысяч 217 избирателей», — сказала она.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв ранее рассказал, что голосование проходит в штатном режиме. Он отметил большое число избирателей на участках и назвал выборы президента важнейшим событием в жизни страны и для каждого россиянина.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова.

15 марта на выборах президента России проголосовал Владимир Путин. В очередной раз глава государства воспользовался онлайн-вариантом.

В этот же день электронный формат для голосования предпочёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант очень удобен. Представитель Кремля добавил, что пользуется им много лет подряд.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.