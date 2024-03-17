Москва, 17 марта, 2024, 08:00 — ИА Регнум. В Москве начался последний день голосования на выборах президента, все участки в российской столице открылись штатно.

Григорий Сысоев/РИА Новости

На выборах президента России в Москве проголосовали более 4,3 млн избирателей.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв ранее рассказал, что голосование проходит в штатном режиме. Он отметил большое число избирателей на участках и назвал выборы президента важнейшим событием в жизни страны и каждого россиянина.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова.

15 марта на выборах президента России проголосовал Владимир Путин. В очередной раз глава государства воспользовался онлайн-вариантом.

В этот же день электронный формат для голосования предпочёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант очень удобен. Представитель Кремля добавил, что пользуется им много лет подряд.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.