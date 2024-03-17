Париж, 17 марта, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Западные страны определили России роль врага, поскольку это было необходимо США и НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В рамках интервью для «Известий» политик указал на огромные долги Франции, отсутствие денег на медицину, фермеров, госслужбу, выплату пенсий. При этом Париж активно вкладывает миллиарды в НАТО. Под контролем альянса находится каждая страна, хотя с распадом Советского Союза он должен был исчезнуть, констатировал Филиппо.

По его словам, НАТО продолжает существовать, поскольку США всегда найдут или придумают угрозу, так проще оправдывать свои военные инвестиции, вторжения в другие страны и ложные революции.

«И врагом выбрали Россию. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай», — добавил Филиппо.

Политик подчеркнул, для Франции нет необходимости участвовать в этой игре.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что настоящий враг американцев находится в Вашингтоне. Именно он затягивает страну в болото. США необходимо прекратить вести военные действия за океаном, страна и так сталкивается с гораздо более серьёзной внутренней угрозой, призвал эксперт.

В начале февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призывал распустить НАТО и Евросоюз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией. Также он напомнил о словах румынского генерала Георгицэ Влада, который заявил, что нужно «быть готовым к войне» с президентом России Владимиром Путиным.