Наступивший, 753-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке Парижем своих военных для участия в операциях на территории Украины. В интервью газете Le Parisien он пояснил, что в противостоянии российским войскам страна должна готовиться к любым сценариям.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Возможно, в определённый момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придётся провести операции на месте, какими бы они ни были», — подчеркнул Макрон. Он считает, что многие европейские страны полностью поддерживают позицию Франции.

Неожиданные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте России и Украины объясняются его стремлением вернуть стране авторитет и статус доминирующей силы в Евросоюзе, написала британская газета The Telegraph.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» при помощи беспилотников уничтожил опорный пункт украинских боевиков на авдеевском направлении. Как сообщили 17 марта в Минобороны России, враг потерял более десяти военнослужащих убитыми и ранеными.

В районах населённых пунктов Бердычи, Усманово, Очеретино и Керамика около 370 целей украинских формирований поразила группировка войск «Центр». Удары в том числе наносились по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили более 400 военнослужащих.

Также Минобороны РФ известило о том, что в ночь на 17 марта дежурными средствами ПВО над восьми территориями России были перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотников самолётного типа.

Больше всего беспилотников прилетело в Краснодарский край — 17 БПЛА. Также вражеские летательные аппараты пытались атаковать Московскую (4 БПЛА), Белгородскую (3 БПЛА), Калужскую (2 БПЛА), Орловскую (1 БПЛА), Ростовскую (1 БПЛА), Ярославскую (4 БПЛА) и Курскую (3 БПЛА) области.

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