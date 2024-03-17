Цхинвал, 17 марта, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Южная Осетия находится в тесной координации с Россией по вопросу вхождения в её состав, заявил председатель республиканского парламента Алан Алборов.

Сергей Бобылев/ТАСС

В беседе с «РИА Новости» спикеру парламента задали вопрос о возможном проведении референдума на тему вхождения Южной Осетии в состав России.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учётом наших двусторонних отношений и договоров», — ответил Алборов.

По его словам, это будет сделано после принятого совместно с РФ решения. Москва и Цхинвал проводят скоординированную внешнюю политику, подчеркнул глава парламента Южной Осетии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала. В Москве не раз заявляли, что две бывшие грузинские автономии признаны независимыми в силу существующих реалий, пересмотру это не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик. Глава государства отметил, что отношения между Россией и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Москва уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты её жителей, подчеркнул президент.