Москва, 17 марта, 2024, 07:17 — ИА Регнум. За два прошедших дня голосования, 15 и 16 марта, на выборах президента России более 58% избирателей уже исполнили гражданский долг, придя на избирательные участки.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

На сайте Центральной избирательной комиссии был зафиксирован ход голосования — 58,84% по итогам двух дней.

При этом эти цифры не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Завершатся выборы 17 марта с закрытием в 20:00 избирательных участков во всех российских регионах.

Как сообщало ИА Регнум, эксперт Института истории и политики Никита Тюков прогнозировал на выборах общую явку выше 75%.

По словам Тюкова, первый день голосования традиционно показал высокую явку, что вполне объяснимо: люди в пятницу быстро голосуют, освобождая для себя выходные.

Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) и Мониторинговой рабочей группы по выборам (МРГ СПЧ) не выявили во второй день выборов президента РФ серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.