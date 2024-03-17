Ярославль, 17 марта, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Над Ярославской областью поразили четыре беспилотника, сообщил 17 марта губернатор региона Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. <…> Спасибо всем службам за боевую готовность», — написал Евраев в Telegram-канале.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. На месте падения БПЛА работают сотрудники экстренных и специальных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января неопознанный беспилотник самолётного типа рухнул недалеко от установки гидрокрекинга на территории НПЗ в Ярославле. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, уточнили региональные власти.

В этот же день в Ярославле обезвредили боевую часть беспилотника, атаковавшего НПЗ. Угрозу безопасности топливно-энергетического комплекса нейтрализовали, отметил глава области Евраев.

В ночь на 17 марта несколько беспилотников киевских боевиков пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Средствами ПВО они были сбиты, но в результате падения одного из них возник пожар. К тушению возгорания привлекли 83 человека и 25 единиц техники.