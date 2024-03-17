Калуга, 17 марта, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Утром 17 марта вблизи Калуги сбили ещё один беспилотник, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал Шапша в Telegram-канале.

Отмечается, что погибших и разрушений нет. К месту происшествия выехала оперативная группа реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим в ночь на 17 марта попытался атаковать с помощью ракет и беспилотников Брянскую, Калужскую и Белгородскую области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитой средствами ПВО над Брянским районом ракете С-200. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ночью в Кировском районе Калужской области БПЛА противника пытались атаковать объекты инфраструктуры. В результате три летательных аппарата ВСУ были уничтожены. Жертв и разрушений нет, уточнили региональные власти.

Два сбитых в Калужской области беспилотных летательных аппарата из четырёх упали 15 марта на территории предприятия. Один БПЛА взорвался над предприятием, не причинив ему серьёзных повреждений. Три дрона были подавлены средствами РЭБ, один БПЛА сбит силами ПВО.