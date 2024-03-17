Раменское, Московская область, 17 марта, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали ещё одну атаку двух беспилотников на территории Московской области, сообщил 17 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

Второй дрон поразили на территории Ступинского городского округа.

По словам Собянина, на местах падения обломков, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. К месту происшествия выехали экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта мэр Москвы Собянин проинформировал об уничтожении двух беспилотников в Подмосковье. Средства ПВО отразили атаку в городском округе Домодедово. Дроны летели в направлении Москвы. Пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил он.