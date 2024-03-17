Каменский район, Ростовская область, 17 марта, 2024, 05:29 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 17 марта была успешно отражена попытка атаки беспилотников киевского режима.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

По информации губернатора региона Василия Голубева, средства противоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ на подлёте к Каменску.

«Последствия на земле уточняются», — написал в своём Telegram-канале Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, система противовоздушной обороны отразила атаку двух беспилотников на территории Московской области, информировал 17 марта мэр Москвы Сергей Собянин. После падения обломков пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 17 марта украинские боевики снова попытались атаковать с помощью ракет и беспилотников Брянскую, Калужскую и Белгородскую области. Российские военные сбили над Брянском ракету С-200, никто не пострадал.

Участники территориальной самообороны Белгородской области сбили беспилотник ВСУ в районе посёлка Маслова Пристань.