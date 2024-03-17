Домодедово, Московская область, 17 марта, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны отразила атаку двух беспилотников на территории Московской области, сообщил 17 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

По предварительным данным, после падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 марта киевский режим предпринял попытку массовой террористической атаки c применением беспилотников на территорию России. В Минобороны РФ уточнили, что удалось перехватить 25 вражеских БПЛА в небе над семью областями. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.

Ночью 12 марта беспилотник ВСУ сбили в Раменском городском округе. Украинский дрон летел на Москву, отметил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

В ночь на 17 марта украинские боевики снова попытались атаковать с помощью ракет и беспилотников Брянскую, Калужскую и Белгородскую области. Российские военные сбили над Брянском ракету С-200, никто не пострадал.