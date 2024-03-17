Париж, 17 марта, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Лидер Франции Эммануэль Макрон выразил готовность обсудить с российским президентом Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса. Об этом он заявил в интервью ведущим единого украинского телемарафона.

Официальное интернет-представительство президента России Эммануэль Макрон

Макрон заверил, что если Путин ему позвонит, то он поднимет трубку и выслушает предложение России.

«Я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он (Путин. — Прим. ред.) будет предлагать. Роль Франции — быть нервом войны. Надо, с одной стороны, передать Украине всё необходимое, чтобы усилить её обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации. Нам нужно выйти на устоявшийся справедливый мир», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в интервью телеканалу France 2 президент Франции отрицал охлаждение отношений между Парижем и Москвой. Макрон напомнил журналистам о неоднократных телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта на Украине.

В интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин открыто высмеял Макрона и Зеленского, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Речь идёт об ответе российского лидера на вопрос о переговорах по Украине. Филиппо напомнил слова Путина, который подчеркнул, что переговорные процессы должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств». По его словам, «Макрон любит испытывать унижение» и обязательно оценит слова Путина.