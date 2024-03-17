Сеул, 17 марта, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открыли 17 марта в Южной Корее, Китае, Японии, Австралии и Новой Зеландии. О начале голосования сообщили в посольствах РФ.

Samgtu.ru Выборы

Так, в Южной Корее с 08:00 до 20:00 (с 02:00 до 14:00 мск) открыли два участка — в посольстве в Сеуле и в генконсульстве в Пусане.

В КНР голосование организовали в Пекине, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге. Здесь участки будут работать с 03:00 до 15:00 мск.

Для голосования на территории Китая от граждан требуют предоставить действующий общегражданский загранпаспорт. С целью обеспечения безопасности избирателей приняты усиленные меры охраны и контроля. На время выборов запретили пронос на территорию российских загранучреждений крупногабаритных сумок, рюкзаков, продуктов питания, напитков, электронных устройств, включая мобильные телефоны.

В Японии реализовать избирательное право предоставили в Токио, Осаке, Саппоро и Ниигате. Участки будут работать с 02:00 до 14:00 мск. По данным российского посольства, в Японии проживают примерно 10 тысяч россиян.

На территории Австралии проголосовать можно в городах Канберре и Сиднее. Также открылся участок в столице Новой Зеландии Веллингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта начался последний день голосования на выборах президента России. По информации ЦИК, явка после двух дней голосования составила 58,75%.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 марта во время своей лекции на выставке-форуме «Россия» заявила, что российское руководство заранее знало о том, что Запад будет пытаться помешать онлайн-голосованию на выборах президента за рубежом, поэтому организовали очный формат голосования. При этом дистанционно-электронное голосование удобнее как для избирателей, так и для организаторов выборов, однако проведение его за рубежом грозило большими рисками.

Всего за пределами России организовали 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах. Семь участков открыты на территории города Байконура в Казахстане.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.