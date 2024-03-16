Белгородский район, Белгородская область, 17 марта, 2024, 01:24 — ИА Регнум. В Белгородской области украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик, принадлежащий зерновой компании. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошёл на участке трассы между посёлком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района», — написал Гладков в Telegram-канале.

Известно, что в результате атаки транспортное средство получило повреждения, при этом водитель фуры не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в белгородском селе Глотово в ночь с 15 на 16 марта дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Произошёл взрыв, машина загорелась. В момент удара в ней находились пять человек. Один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости, а также осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины — контузия, осколочные ранения лица и лопаточной области. Состояние ещё двоих мужчин с контузией врачи оценили как средней степени тяжести. В числе пострадавших также оказался несовершеннолетний парень, у него контузия головного мозга, уточнил губернатор Гладков.

Ночью 16 марта ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. В Грайвороне в результате прилёта снарядов загорелись два частных жилых домовладения, а также три автомобиля. Были посечены окна на территории одного социального объекта. Взрывной волной повредило остекление в одной квартире МКД. Различные повреждения зафиксировали ещё в четырёх частных домовладениях и сарае.

При обстреле посёлка Горьковский выбило окна, посекло кровли и фасады в четырёх частных домовладениях, повреждены несколько хозпостроек. На территории Грайворонского городского округа без электричества остались 10 населённых пунктов.