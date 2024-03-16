Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал движущуюся фуру
Белгородский район, Белгородская область, 17 марта, 2024, 01:24 — ИА Регнум. В Белгородской области украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик, принадлежащий зерновой компании. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошёл на участке трассы между посёлком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района», — написал Гладков в Telegram-канале.
Известно, что в результате атаки транспортное средство получило повреждения, при этом водитель фуры не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, в белгородском селе Глотово в ночь с 15 на 16 марта дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Произошёл взрыв, машина загорелась. В момент удара в ней находились пять человек. Один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости, а также осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины — контузия, осколочные ранения лица и лопаточной области. Состояние ещё двоих мужчин с контузией врачи оценили как средней степени тяжести. В числе пострадавших также оказался несовершеннолетний парень, у него контузия головного мозга, уточнил губернатор Гладков.
Ночью 16 марта ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. В Грайвороне в результате прилёта снарядов загорелись два частных жилых домовладения, а также три автомобиля. Были посечены окна на территории одного социального объекта. Взрывной волной повредило остекление в одной квартире МКД. Различные повреждения зафиксировали ещё в четырёх частных домовладениях и сарае.
При обстреле посёлка Горьковский выбило окна, посекло кровли и фасады в четырёх частных домовладениях, повреждены несколько хозпостроек. На территории Грайворонского городского округа без электричества остались 10 населённых пунктов.