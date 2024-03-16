В НАТО заявили, что надо готовиться к напряженным отношениям с Россией
Замгенсека НАТО Джоанэ: стоит готовиться к годам напряжённых отношений с Россией
Вашингтон, 17 марта, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны готовиться к сложным отношениям с Россией. Такое мнение высказал журналистам заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.
При этом румынский политик считает, что выборы президента России, их итоги никак не повлияют на ситуацию. Странам НАТО стоит быть готовыми к непростым отношениям с РФ.
«Нам надо готовиться ещё как минимум на несколько лет к напряжённым отношениям. Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», — предупредил Мирча Джоанэ.
Как сообщало ИА Регнум, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину провоцируют конфликт с Россией. Об этом говорится в статье издания American Conservative.
По мнению начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, слова которого приводит газета, сказанные Макроном слова являются «политическим и стратегическим посланием» России о готовности к подобным шагам.
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.