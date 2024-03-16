Вашингтон, 17 марта, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны готовиться к сложным отношениям с Россией. Такое мнение высказал журналистам заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

При этом румынский политик считает, что выборы президента России, их итоги никак не повлияют на ситуацию. Странам НАТО стоит быть готовыми к непростым отношениям с РФ.

«Нам надо готовиться ещё как минимум на несколько лет к напряжённым отношениям. Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», — предупредил Мирча Джоанэ.

Как сообщало ИА Регнум, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину провоцируют конфликт с Россией. Об этом говорится в статье издания American Conservative.

По мнению начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, слова которого приводит газета, сказанные Макроном слова являются «политическим и стратегическим посланием» России о готовности к подобным шагам.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.