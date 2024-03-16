Луганск, 16 марта, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Сайт Луганского информационного центра уже несколько часов подвергается мощнейшей DDoS-атаке. Специалисты называют её самой сильной за почти 10-летнюю историю агентства. Об этом сообщается в Telegram-канале ЛуганскИнформЦентр Z.

Иван Шилов ИА Регнум

Пользователей предупредили, что в связи с атакой доступ к ресурсу для многих пока ограничен или вовсе невозможен.

«Технические специалисты агентства предпринимают все необходимые меры, чтобы исправить ситуацию и восстановить доступ к сайту», — заверило руководство.

При этом редакция агентства продолжает свою работу и будет оперативно информировать читателей о ходе выборов президента РФ и других событиях в Луганской Народной Республике в Telegram-канале, а также на странице во «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, наибольшее количество атак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) идёт из США и Великобритании, заявил 16 марта руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв.

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова пояснила, что с начала голосования на выборах президента России система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак. Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак, почти 30 тыс. атак — портал наблюдения за ДЭГ. Сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых были атаками высокой опасности, отметила Памфилова.