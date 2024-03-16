Донецк, 16 марта, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Украинские мошенники обманули раненого ветерана спецоперации из Горловки Кирилла Сидорова на 3 млн рублей и потребовали за возврат средств залить зелёнкой урну с бюллетенями на одном из городских избирательных участков. Об этом 16 марта сообщили в УФСБ России по ДНР.

Сергей Аверин /РИА Новости

По словам ветерана, с ним связались в конце января и представились сотрудниками сотовой российской компании, уведомив о блокировке sim-карты. Мужчина признался, что его напугали, поэтому он послушал мошенников, которые заставили перевести полученные за ранение около 3 млн рублей на их счета.

Мошенники требовали, чтобы ветеран СВО в день голосования на своём избирательном участке залил водой с зелёнкой урну с бюллетенем.

Сидоров добавил, что после выполнения задания ему обещали вернуть деньги, а также возместить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

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Мошенники убедили мужчину, что его арестует якобы подконтрольный им следователь, а после дачи показаний должны были вернуть украденные деньги. Ветеран призвал всех, кому поступают подобные сообщения, сразу же обращаться в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о попытках порчи ящиков с бюллетенями на 29 участках в 20 российских регионах. Пришедшие на голосование злоумышленники хотели поджечь или залить жидкостями урны с бюллетенями, добавила она. Кроме того, в одном случае зафиксирована попытка использовать дымовую шашку, заключила Памфилова.

В Центризбиркоме уточнили, что при попытках залить урны для голосования красящими жидкостями было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

В Екатеринбурге профессора Уральского федерального университета арестовали на 15 суток за попытку порчи бюллетеней, подтвердил 16 марта заместитель проректора вуза Дмитрий Бенеманский. По данным источника «РИА Новости», женщина стала жертвой мошенников. Ранее она перевела им 1,5 млн рублей. Для возврата денег она должна облить бюллетени зелёнкой.

Член Центризбиркома РФ Константин Мазуревский рассказал, что повреждённые каким-либо образом бюллетени пройдут проверку членами участковых избирательных комиссий. Если волеизъявление избирателя возможно установить, то такой бюллетень должен принимать участие в подсчёте, как и все остальные, считает он.