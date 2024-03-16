Омск, 16 марта, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Количество погибших в ДТП на трассе Тюмень — Омск увеличилось с пяти до семи. Стало известно, что в аварии погибла журналистка Анна Никитенко. Областные СМИ сообщили подробности со ссылкой на минздрав региона.

соцсети Журналистка Анна Никитенко

По предварительным данным, причиной массового ДТП стал большегруз, у которого на ходу разорвало переднее колесо. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Sitrak и микроавтобусом, в котором ехали несколько человек, в том числе несовершеннолетние дети. Машины от столкновения загорелись.

Изначально сообщалось о пяти погибших, чуть позже — о шести. Седьмой жертвой стал ребёнок, тело которого обнаружили не сразу из-за того, что оно сильно обгорело.

В ДТП погибли водители машин и пассажиры, в их числе два ребёнка.

Ещё несколько пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы. На месте происшествия работают прокуратура и следователи.

По данным СМИ Омска, в числе погибших — известная местная журналистка портала НГС55 Анна Никитенко. Она ехала из Омска в Тюкалинск к родителям.

Как сообщало ИА Регнум, пять человек, в том числе ребёнок, погибли в Омской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса.

Ещё три человека пострадали. Все три автомобиля после ДТП загорелись.

Авария случилась на 565-м км автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района Омской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 7 марта при столкновении легкового автомобиля и двух минивэнов в Саратовской области погибли три человека.

24 февраля в Мантуровском районе Костромской области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли четыре человека. Авария произошла возле населённого пункта Фатьяново. Столкнулись легковой Land Rover и грузовая фура. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.