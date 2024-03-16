Москва, 16 марта, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Правозащитники уделили особое внимание информированию граждан, содержащихся в СИЗО, о выборах и кандидатах в президенты, и 17 марта проголосовать собираются более шести тысяч лиц, находящихся в следственных изоляторах Москвы, отметил 16 марта в беседе с ИА Регнум правозащитник, секретарь ОНК Москвы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников.

ОНК

Россия является одной из немногих стран мира, где у лиц, находящихся в СИЗО в качестве подозреваемых и обвиняемых, есть право голосовать на выборах, напомнил он. Аналогичным образом право голосовать есть у граждан, находящихся в изоляторах временного содержания МВД, спецприёмниках для административно-арестованных, в исправительных центрах и участках, функционирующих как исправительные центры, а также в психиатрических больницах закрытого типа, что также отличает действующую в России систему, заявил правозащитник.

В учреждениях ФСИН представлена информация о кандидатах в президенты России, сроке и порядке проведения выборов, отметил он.

ОНК

«В этом году в следственных изоляторах ФСИН России граждане, которые не лишены избирательного права, смогут проголосовать 17 марта 2024 года. В Москве своим правом проголосовать изъявили желание воспользоваться 6376 человек. Впервые голосующим, количество которых составляет 21 человек, будут вручены памятные подарки», — отметил Мельников.

Правозащитники уделяют особое внимание информированию содержащихся в СИЗО о кандидатах в президенты, сказал правозащитник. Замечаний по этому вопросу не поступало. Граждане могли узнать о кандидатах и их программах с помощью телевидения, периодических изданий и других информационных материалов.

В участковых избирательных комиссиях, которые работают в СИЗО, будет организованно такое же наблюдение, как и во всех остальных комиссиях, сказал Мельников. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обеспечат наблюдение во всех столичных изоляторах, отметил он. Места принудительного содержания, подведомственные УФСИН в Москве, полностью готовы к проведению выборов, никаких нарушений выявлено не было, добавил правозащитник.

ОНК

Как передавало ИА Регнум ранее, избирательные участки 15 марта открылись по всей России. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

Очная явка избирателей на выборах президента в целом по стране по состоянию на 20:19 мск 16 марта составила 55,1%. Это следует из данных Центризбиркома (ЦИК), размещённых на официальном сайте. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.