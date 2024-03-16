Бежецк, Тверская область, 16 марта, 2024, 21:49 — ИА Регнум. Открытие современного спорткомплекса «Коралл-Арена» состоялось 16 марта в городе Бежецке Тверской области. Комплекс посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта, в первую очередь руководству предприятия «Коралл» и строителям.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава Тверской области Игорь Руденя посетил новый спорткомплекс в Бежецке

«Новый комплекс с круглогодичным ледовым катком, универсальной площадкой для игровых видов спорта может одновременно принимать до 500 человек», — рассказал Игорь Руденя. По его мнению, это открывает для Бежецкого округа и всего северо-востока региона новые возможности в развитии спорта и проведении соревнований высокого уровня.

«Благодаря президентским национальным проектам в ближайшие три года крупные спортивные объекты появятся в Калязине, Кашине, Кимрах, Твери и Торжке, — отметил губернатор. — Это создаст новые возможности для занятий физкультурой и спортом, увеличения сторонников здорового образа жизни в Верхневолжье».

«Это спортивное сооружение поможет нам приобщать к занятиям физической культурой и спортом большее количество населения нашего округа, принимать не только областные, но всероссийские соревнования», — отметил инструктор-методист комплексной спортивной школы города Бежецка Анатолий Красавин.

Спортивный комплекс состоит из трёх частей, которые соединены переходами. В одном здании размещён круглогодичный ледовый каток с трибунами для зрителей, во втором — универсальный спортивный зал с площадками для игр в волейбол, большой теннис и мини-футбол и также трибунами, в третьем — вспомогательные помещения, где, в частности, расположены гардероб, буфет, прокат коньков, раздевалки с душевыми, кабинет врача, тренерский кабинет, тренажёрный зал.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый спорткомплекс в Бежецке

Сегодня в спорткомплексе прошёл товарищеский хоккейный матч, в котором встретились сборная любительская команда города Бежецка и команда выпускников и воспитанников Митинского детского дома. Также был сыгран товарищеский матч по волейболу.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса планируется проведение уроков физкультуры для учащихся ряда школ Бежецкого округа, спартакиад школьников, различных соревнований, дней здоровья, тренировок по волейболу, футболу, легкой и тяжелой атлетике для воспитанников комплексной спортивной школы города Бежецка, по хоккею для обучающихся Сонковской спортивной школы, а также учебно-тренировочных сборов для юных хоккеистов региона в период школьных каникул.

Отапливаться «Коралл-Арена» будет собственной котельной. Предусмотрена автостоянка на 146 парковочных мест.