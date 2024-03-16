Новосибирск, 16 марта, 2024, 22:09 — ИА Регнум. В Новосибирске гимнастка, выполняя трюк, сорвалась с высоты, её госпитализировали, сообщил 16 марта Telegram-канал «112».

Продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе»

В материале отмечается, что несчастный случай произошёл в ходе шоу «Королевский цирк». 25-летняя гимнастка не смогла удержаться и рухнула вниз. Её экстренно госпитализировали. Пострадавшая находится в сознании.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что женщина во время выполнения трюка держится за кольцо ногами и пытается подтянуться в шпагате, однако в какой-то момент не успевает схватиться руками за кольцо и падает вниз. При выполнении трюка на ней не было страховки.

Как передавало ИА Регнум, артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание во время номера и умерла в больнице от остановки сердца. Об этом рассказал 10 марта гендиректор цирка Эдгард Запашный. Он подчеркнул, что артистке стало плохо после совершенно обычного, не опасного трюка. После появления из ящика иллюзиониста Морозова и ещё две девушки уходили за кулисы, и именно в этот момент Морозова упала и потеряла сознание.

Мать 22-летней девушки Наталья Кузьминичева заявила, что её дочь погибла из-за излишнего трудоголизма. Она опровергла появлявшиеся в Сети сообщения о том, что у Морозовой якобы была сильная анорексия. Девушка питалась нормально, заявила её мать. По её словам, причиной смерти стала не диета, а то, как много сил Морозова вкладывала в реализацию своих проектов.