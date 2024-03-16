Москва, 16 марта, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Украинские ДРГ в ночь на 16 марта предприняли ещё несколько попыток вторжения в Россию, но ни одна из них не удалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Минувшей ночью враг предпринял ещё несколько попыток вторжения в Белгородской и Курской областях. Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта украинские ДРГ пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены при участии погранслужбы ФСБ, заявило Минобороны. Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град».

За трое суток, с 12 по 14 марта, ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Безвозвратные потери противника составили 500 человек.