Нью-Йорк, США, 16 марта, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с американской разведкой. Об этом 16 марта сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

ADAM DAVIS /EPA/TASS

По этим данным, минобороны США вкладывает значительные средства в низкоорбитальные спутниковые системы, предназначенные для поддержки наземных сил. Согласно контракту на 1,8 млрд долларов, подписанному SpaceX в 2021 году с Национальным управлением военно-космической разведки США (при Пентагоне), за создание сети отвечает подразделение Starshield.

В материале отмечается, что в случае успеха сеть SpaceX значительно расширит возможности ВС США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли. Согласно тексту контракта, компания создает новую разведывательную программу с сотнями спутников, которые могут действовать как единая система на низких орбитах. Она позволит американскому военному ведомству быстро получать качественные снимки почти любой точки планеты.

Когда именно новая сеть разведывательных спутников должна начать работу, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, британская газета Telegraph со ссылкой на экспертов ранее указывала, что у российских военных имеется возможность уничтожить спутники американской компании Starlink, которые помогают украинской армии наносить удары.

В феврале в Главном управлении разведки минобороны Украины заявили, будто в России стали покупать терминалы Starlink через третьи страны и передавать участникам СВО. По данным ведомства, российская сторона использует эту связь всё активней. В ГУР не стали раскрывать, каким образом якобы получили эти данные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о поставках терминалов американской спутниковой системы в Россию. Он указал на то, что этот вид связи не сертифицировали в РФ, а потому его не могут использовать.