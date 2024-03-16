Хмельницкий, Украина, 16 марта, 2024, 20:06 — ИА Регнум. На Украине есть населённые пункты, где практически не осталось мужчин из-за мобилизации. Об этом сообщается в репортаже Washington Post из села Маков Хмельницкой области.

Валерий Мельников / РИА Новости

«Те, кто остался, опасаются, что их призовут в ряды войск в любую минуту. Соседи уже находятся в сотнях миль на восток в траншеях на линии фронта. Некоторые были убиты или ранены. Несколько пропали без вести. Другие жители этого села — примерно в 45 милях от границ Румынии и Молдовы — бежали за границу или нашли способы избежать военных действий по закону или же скрываясь», — говорится в статье.

Эту информацию изданию подтвердили в местной школе, где ведут списки учеников, чьи родители выехали из села.

Жители Макова сообщили журналистам, что сотрудники военкоматов хватают всех, кого только могут, и «бродят по опустевшим улицам в поисках оставшихся мужчин», а некоторые призывники из этого населённого пункта отбывают срок в тюрьме за отказ мобилизоваться.

«Людей ловят, как собак, на улице», — сказала 35-летняя Ольга Каметюк, чей муж остановился выпить кофе на трассе у села и был задержан сотрудниками военкомата.

Женщина отметила, что супруга забрали, несмотря на имеющееся заболевание суставов — остеохондроз. Однако ему провели медицинский осмотр буквально за 10 минут и отправили на фронт, где он получил ранение.

Также в статье говорится о военнослужащем из Макова Сергее. Вернувшись на побывку домой с фронта, он заявил, что его вновь хотели забрать прямо с улицы. Мужчина рассказал, когда выяснилось, что он уже служит, сотрудники военкомата спросили, как он относится к тем, кто не видел ни одного для военных действий. Сергей ответил, что возмущается именно самими военкомами, а не односельчанами.

«Вы военный, а я гражданский. Но я сражаюсь, а вы нет», — упрекнул он военкомов.

Также в репортаже участвует ещё один житель этого населённого пункта — 30-летний Алексей. Издание сообщает, что его мобилизовали с улицы прямо во время ремонта машины.

Вернувшись с фронта после нескольких ранений и контузий, мужчина рассказал, что из 12 его солдат в живых осталось только двое.

Кроме того, журналисты издания побеседовали с 16-летней Полиной, которая призналась, что её отца военкомы забрали, когда он отправился в магазин. Поэтому оставшиеся в селе мужчины сейчас просто не выходят из дома, пояснила девушка.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинское СМИ сообщило о попытке призывника покончить с собой из-за сотрудников военкоматов. В статье говорится, что его задержали сотрудники Хустского военкомата в Закарпатской области. Там его избили и пытали.

Девушка призывника сообщила, что молодого человека похитили сотрудники погранслужбы и отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, где заставляли его признаться в якобы нелегальной попытке пересечения границы. После под этим предлогом доставили в военкомат для уточнения данных, пояснила девушка.

В этом военкомате украинскому телеканалу «Общественное» заявили, что руководство подтвердило информацию о проведении служебной проверки эпизода «попытки суицида призывника». Кроме того, там уточнили, что прибывшие на вызов врачи скорой помощи зафиксировали попытку самоубийства.