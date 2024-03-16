Москва, 16 марта, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Все попытки Украины террористическими методами повлиять на ход президентских выборов в России фиксируется, виновные понесут суровое и неотвратимое наказание, сообщила 16 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России на своём сайте.

Таисия Лисковец /РИА Новости

«МИД России решительно осуждает кровавые преступления киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Все подобные случаи террористическими методами повлиять на волеизъявление людей тщательно фиксируются, будут должным образом расследованы, а совершившие их лица понесут суровое и неотвратимое наказание», — сказано в сообщении.

Жители приграничных с Украиной российских регионов, выразили уверенность в МИД, не поддадутся на провокации киевского режима, не испугаются прийти на избирательные участки и отдать свой голос за выбранного ими кандидата в президенты.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Киев интенсифицировал террористические действия против России, чтобы выпросить у Запада больше финансовой помощи и смертоносных вооружений.

Как передавало ИА Регнум, в Каховке Херсонской области в результате обстрела дронами со стороны ВСУ погибла женщина, ещё четыре человека получили ранения. 15 марта два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ избирательных участков в Херсонской области. В Брилёвке в результате прилёта в сельсовет ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина.

В результате обстрелов Белгорода 15 и 16 марта погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщали ранее местные власти. ВСУ в эти два дня атаковали целый ряд населённых пунктов региона, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Председатель участковой избирательной комиссии № 511 Наталья Рябенькая информировала 16 марта, что ВСУ сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области, пострадавших нет.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.