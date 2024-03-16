Геническ, Херсонская область, 16 марта, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В Геническе Херсонской области во время народных гуляний в честь проведения выборов президента России пожарили на вертеле свинью по кличке Зеля и барана по кличке Столтенберг. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

кадр из видео

«Сегодня у нас на празднике присутствует прекрасный поросёнок, которого мы выдерживали в рассоле. Очень вкусный. Подарил нам его фермер <…>, фермер называл его Зеля. И также у нас ещё присутствует прекрасный молодой барашек <…>, хозяин прозвал его Столтенберг», — сказал мужчина, готовивший мясо.

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Принявшие участие в голосовании жители Геническа в Херсонской области ранее рассказали корреспонденту ИА Регнум, что проведение выборов президента России является для них большим и светлым событием, которое вселяет надежду на развитие новых регионов и скорое наступление мира.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки на выборах президента России 15 марта пришли десятки людей в необычных костюмах. Также необычные «персонажи» располагаются и в самих помещениях для голосования. На разных участках, в частности, можно было встретить «Такера Карлсона», «Чебурашку», «куклу Барби» и «Петра I».

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.