Москва, 16 марта, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Те избиратели, кто успел проголосовать на президентских выборах в Москве 16 марта до 20:00, смогут попасть в розыгрыш «Миллиона призов» следующего дня. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы на официальном сайте.

mos.ru

«Второй розыгрыш акции пройдёт 17 марта. Стать его участниками смогут те москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что победителей определят не позднее 10:00. После полудня им направят СМС-сообщение с уведомлением о призе на тот номер телефона, который указан в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала электронного голосования.

Все участники электронного голосования на выборах президента в Москве смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю. — Прим. ред.) или умную колонку, рассказали в мэрии.

Для тех избирателей, кто впервые проголосует онлайн и не победит в основном розыгрыше, предусмотрен гарантированный приз — тысяча баллов.

Пожилые люди старше 60 лет, которые проголосуют в Москве онлайн, получат скидку в размере тысячи призовых баллов на покупки в аптеках-партнёрах, а участники до 25 лет смогут приобрести подписки сервисов — партнёров акции со скидкой в 500 баллов.

Кроме того, предусмотрены подарки и призы для супружеских пар и родителей с детьми. Муж и жена получат шанс выиграть от 15 до 100 тыс. призовых баллов, если оба проголосуют онлайн, а родители и опекуны несовершеннолетних детей — билеты в парк развлечений.

Как передавало ИА Регнум, в первый день голосования на выборах президента страны более 1,6 млн человек, проголосовавших в Москве онлайн, стали победителями первого розыгрыша «Миллиона призов».

«Его участниками стали те, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов 15 марта. Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека», — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов которые можно обменять на покупки у партнёров акции в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность, а также умные колонки.

Подробная информация об акции размещена на сайте ag-vmeste.ru. Ещё два розыгрыша состоятся 17 и 18 марта. Всего предусмотрено более 3,5 млн призов.