Москва, 16 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Беременная женщина умерла в кафе в Москве, ребёнка успели спасти врачи. Об этом 16 марта сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации канала, 41-летняя женщина подавилась едой на фуд-корте на улице 10 лет Октября, её не успели спасти.

Отмечается, что она была на 37-й неделе беременности. Врачи приняли решение экстренно провести кесарево сечение. Ребёнок выжил, его увезли в перинатальный центр.

Как сообщало ИА Регнум, индийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась от сердечного приступа в возрасте 35 лет. Женщина находилась на восьмом месяце беременности. Ребёнка актрисы, которого смогли спасти врачи, поместили в отделение интенсивной терапии.