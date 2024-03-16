Мелитополь, 16 марта, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская 16 марта сообщила на своих страницах в соцсетях, что сделала первый взнос для оплаты работ по росписи храма во имя Георгия Победоносца в Мелитополе Запорожской области.

Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Певица Лолита Милявская

Ранее Милявская сообщала, что планирует участвовать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

«Сейчас основной храм во имя Георгия Победоносца без росписи. Это вполне в моих и наших силах — подарить ему возможность скорейшей полной работы», — сказала певица.

Она также отметила, что храм посещают бойцы ВС РФ. Милявская подчеркнула, что она не склонна «преувеличивать» свою роль в росписи церкви.

Как сообщало ИА Регнум, после участия Милявской и ряда других деятелей шоу-бизнеса в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой их концерты, а также участия в телеэфирах начали отменять. Концерты Милявской в рамках её тура «60, и этим всё сказано» в целом ряде городов страны не состоялись.

Скандальная вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Дресс-код для её гостей был определён как «почти голый» («almost naked»), поэтому они надели на себя минимум одежды. Общественность на проведение «голой» вечеринки отреагировала жёсткой критикой, отметив, что такие акции особенно неуместны на фоне проведения специальной военной операции. Чтобы смягчить гнев общества, участники вечеринки, в том числе Милявская, опубликовали видеообращения с извинениями.

Милявская в соцсетях также сообщала, что занимается домашними делами и отдыхает без концертов. Она отметила, что домашние дела приносят ей удовольствие.

Кроме того, певица рассказывала, что сама топит печь в своём доме, назвала размер своей пенсии и сообщила, что намерена принять участие в восстановлении одного из храмов в новых регионах России. Коме того, она напомнила, что ранее давала концерты и в Донецке, и в Луганске (после провозглашения независимости ДНР и ЛНР, но до возвращения этих регионов в состав России), но не стремилась к излишнему «пиару» этих концертов.