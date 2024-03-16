Прага, 16 марта, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Экс-президент Чехии Милош Земан находится в тяжёлом состоянии после операции на ноге. Об этом сообщила представитель больницы Motol в Праге, куда был доставлен Земан, Павлина Данкова.

Алексей Витвицкий / РИА Новости Экс-президент Чехии Милош Земан

«Господин Земан после операции по поводу тромба в ноге находится в отделении интенсивной терапии. Состояние его здоровья по-прежнему тяжёлое, но стабилизированное и не ухудшается. В понедельник состоится консилиум врачей, который на основании обследования сделает вывод о дальнейших вариантах лечения господина экс-президента», — пояснили в больнице.

Отмечается, что Земан ранее жаловался на боли в ноге, после чего был доставлен в больницу, где у него выявили критическое отсутствие крови в ноге из-за тромба. Экс-главе Чехии экстренно провели операцию, после которой кровоснабжение было восстановлено.

Земан дважды избирался на пост главы государства с 2013 по 2018 и с 2018 по 2023 год.

Как передавало ИА Регнум, в мае прошлого года Земан официально разрешил 103 гражданам Чехии вступить в ряды ВСУ. Позже, в июне, он отказал в аналогичной просьбе 127 согражданам — на основании отрицательной рекомендации полиции.