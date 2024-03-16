Авдеевка, ДНР, 16 марта, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Российские военные проголосовали в освобождённых Артёмовске и Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Для этого была произведена специальная ротация, сообщил военный корреспондент, член Совета по правам человека при президенте России Александр Коц.

Таисия Воронцова /РИА Новости

«Работать начал ещё с досрочного голосования, в том числе голосования военных. Хочу отметить организацию досрочного голосования для наших героев, это было сделано с риском и для наших комиссий избирательных: заходили по ночам в Авдеевку, заходили по ночам в Артёмовск, организовывали ротацию для подразделений, которые находятся на самом переднем крае — туда в окопы не зайти с урной. Возможность всем желающим проголосовать была предоставлена, и процесс этот был организован очень чётко», — приводит слова Коца ТАСС.

Кроме того, работники избиркомов также работали в располагающихся возле линии боевого соприкосновения городах Рубежное и Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР), добавил военкор.

Вместе с тем Коц отметил высокую явку и активное посещение избирательных участков в прифронтовой зоне.

Как передавало ИА Регнум, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях избиратели впервые голосуют на выборах президента России. Более 2 млн человек там проголосовали досрочно: в ДНР — 1 171 849 человек, в ЛНР — 326 379, в Запорожской области — 242 046 и в Херсонской области — 280 566. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такие высокие показатели связаны с «ситуацией, которую переживают жители Донбасса, Новороссии и в приграничных регионах».

Кроме того, глава ЦИК рассказала о большом желании жителей освобождённой Авдеевки (ДНР) голосовать на выборах президента страны. Отвечая на вопрос, чего им в первую очередь не хватает, люди говорят сначала о хлебе, а вслед за этим о возможности проголосовать, отметила она.

В свою очередь сенатор от ЛНР Ольга Бас заявила, что жители республики идут голосовать нескончаемым потоком.

В ДНР более половины избирателей проголосовали досрочно, рассказал ранее глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что граждане активно голосуют, несмотря на военное положение.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее Памфилова. Целый ряд экспертов и наблюдателей из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.