Киев, 16 марта, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Неспособность продолжать поддержку Киева подорвёт лидерство США в мире и поставит под угрозу их национальную безопасность, заявил 16 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова украинский МИД приводит в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Неспособность продолжать поддержку Украины серьёзно подорвёт лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США», — сказал он в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины со стороны США и их союзников, в том числе путём поставок систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. Дипломаты в ходе телефонной беседы также обсудили дальнейшие пути утверждения «критически необходимого пакета» поддержки Киева Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. В январе и феврале 2024 года палата представителей так и не проголосовала по данному вопросу. По словам Байдена, прекращение помощи Украине от США ставит Киев под серьёзную угрозу. В Белом доме заявляли, что без согласия Конгресса оказывать ВСУ новую помощь не могут.

11 марта был опубликован проект бюджета США на 2025 финансовый год. В нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект согласован не будет.

Ранее Дмитрий Кулеба после встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем указал на неспособность стран Европейского союза конкурировать с российским военно-промышленным комплексом, в связи с чем западные союзники не могут обеспечивать Украину необходимым количеством снарядов. Боррель же во время визита в Киев заявил, что у Евросоюза нет «волшебной палочки», которая могла бы исправить ситуацию.