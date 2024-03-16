Москва, 16 марта, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы заключил под стражу девушку, которая, находясь на одном из избирательных участков в Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, сообщается 16 марта на сайте суда.

кадр из видео

«Ходатайство о заключении под стражу в отношении Невмяновой А. А. по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) удовлетворено», — говорится в базе судов.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана и доставлена в подразделение столичного СК на допрос. В отношении неё возбудили уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). на допросе она объяснила, что стала жертвой мошенников. По словам злоумышленницы, ей звонили якобы из Центробанка и заставляли брать кредиты. Она признала свою вину.

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В разговоре с ИА Регнум отец девушки заявил, что в шоке от поступка дочери, добавив, что она предупреждала семью, что пойдёт на выборы, но не говорила, что собирается там устроить. В свою очередь сестра задержанной считает, что её родственницу обманули мошенники и заставили выполнить задание на избирательном участке.

Люди, которые умышленно портят избирательные урны, — подонки, им грозит реальное лишение свободы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что порча урн подпадает под действие статьи 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе комиссии. За такие деяния грозит срок до пяти лет.

В акциях с зелёнкой и поджогами очевиден управляемый срежиссированный процесс, никак с политическими взглядами участников этих провокаций не связанный, считает член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. По словам эксперта, голосование проходит активно и добровольно, поэтому попытки продемонстрировать какие-то массовые протесты противникам выборов не удаются.

По его словам, в ход идут самые мерзкие технологии — провокаторы находят людей, оказавшихся в сложной ситуации, и подстрекают их к совершению серьёзного уголовного преступления. За этими действиями не стоит никакой идеи — сами участники признаются, что кому-то пообещали списать долг, а кому-то выдать немалую сумму.