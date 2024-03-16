Белгород, 16 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В Белгороде, Белгородском районе и Грайворонском городском округе Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности, сообщила 16 марта мэрия областного центра.

Павел Колядин/ТАСС

Сигнал звучал чуть более часа.

«РСЧС (система предупреждения о чрезвычайных ситуациях. — Прим. ред.): Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Аналогичное оповещение было опубликовано и в отношении Грайворонского округа.

Как передавало ИА Регнум, сигнал тревоги был запущен в 16:54 мск в Белгороде и Белгородском районе, в 17:03 мск в Грайворонском округе. Минобороны позднее сообщило, что около 17:00 мск дежурные средства ПВО России сбили над территорией Белгородской области 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire.

В результате обстрелов Белгорода 15 и 16 марта погибли четыре человека, более 20 получили ранения, сообщали ранее местные власти. ВСУ в эти два дня атаковали целый ряд населённых пунктов региона, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Для атак использовались артиллерийские, миномётные и танковые снаряды, беспилотники, в том числе самолётного типа и дроны-камикадзе, а также РСЗО, отметил губернатор. В свою очередь Минобороны сообщало о пресечении новых попыток диверсантов ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей.