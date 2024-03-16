Наро-Фоминск, Московская область, 16 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В Подмосковном Наро-Фоминске на выборах президента России проголосовала 99-летняя участница Великой Отечественной войны Валентина Цыганова, сообщает 16 марта издание 360. tv.

Кадр из видео Валентина Цыганова

«Мне важно все сделать самой. За всю жизнь только однажды не пошла на выборы — в пандемию пришлось голосовать дома. Я в курсе всех событий: по возможности и читаю, и смотрю, и слушаю», — сказала женщина на избирательном участке.

Валентина Цыганова одна из старейших жителей города, родилась 12 ноября 1924 года. В 1941 году женщина поступила в Московское авиационно-техническое училище, а летом того же года вместе с училищем была эвакуирована в Омск для работы на Тушинском авиазаводе. После окончания обучения ей присвоили звание техник-лейтенант.

В 1943 году её направили для службы на ремонтную авиационную базу под Харьков, где она выполняла задачи по ремонту вышедших из строя самолётов. Валентина Никифоровна демобилизовалась в 1946 году.

До выхода на пенсию в 2000 году Валентина Цыганова работала учителем начальных классов в одной из школ Наро-Фоминска.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, глава государства предпочёл онлайн-вариант. Премьер-министр Михаил Мишустин также отдал свой голос дистанционно.

По данным ЦИК, более половины избирателей России уже проголосовали на выборах президента страны. По данным на 16:20 мск 16 марта, явка составила 51,77%.

Высокая явка на выборах президента России свидетельствует о том, что люди воспринимают их как важное для своей жизни событие. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказала политконсультант Алёна Август.