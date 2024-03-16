99-летняя жительница Наро-Фоминска проголосовала на выборах президента
Наро-Фоминск, Московская область, 16 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В Подмосковном Наро-Фоминске на выборах президента России проголосовала 99-летняя участница Великой Отечественной войны Валентина Цыганова, сообщает 16 марта издание 360. tv.
«Мне важно все сделать самой. За всю жизнь только однажды не пошла на выборы — в пандемию пришлось голосовать дома. Я в курсе всех событий: по возможности и читаю, и смотрю, и слушаю», — сказала женщина на избирательном участке.
Валентина Цыганова одна из старейших жителей города, родилась 12 ноября 1924 года. В 1941 году женщина поступила в Московское авиационно-техническое училище, а летом того же года вместе с училищем была эвакуирована в Омск для работы на Тушинском авиазаводе. После окончания обучения ей присвоили звание техник-лейтенант.
В 1943 году её направили для службы на ремонтную авиационную базу под Харьков, где она выполняла задачи по ремонту вышедших из строя самолётов. Валентина Никифоровна демобилизовалась в 1946 году.
До выхода на пенсию в 2000 году Валентина Цыганова работала учителем начальных классов в одной из школ Наро-Фоминска.
Как передавало ИА Регнум, 15 марта Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, глава государства предпочёл онлайн-вариант. Премьер-министр Михаил Мишустин также отдал свой голос дистанционно.
По данным ЦИК, более половины избирателей России уже проголосовали на выборах президента страны. По данным на 16:20 мск 16 марта, явка составила 51,77%.
Высокая явка на выборах президента России свидетельствует о том, что люди воспринимают их как важное для своей жизни событие. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказала политконсультант Алёна Август.