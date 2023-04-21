13 июня, 2000, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня состоялась пресс-конференция председателя самарского горизбиркома Сергея Никологорского. Он сообщил, что дату новых довыборов в Губернскую думу депутаты должны определить в конце этого месяца, пройдут выборы, скорее всего, осенью. Все кандидаты, участвовавшие в этих выборах смогут участвовать и в следующей выборной гонке.

Что касается выборов в Городскую думу Самары, то, как мы уже сообщали, на 18 мандатов претендуют 84 кандидата. Большая часть кандидатов не стали собирать подписи в свою поддержку, а внесли денежный залог. Большую часть кандидатов в городской парламент составляют предприниматели, затем следуют учителя, врачи и работники социальной сферы. Средний заработок претендентов на депутатские мандаты за прошлый год составил от 20 до 100 тысяч рублей, несколько человек заработали почти миллион, есть и такие, кто за душой практически ничего не имеет. Сейчас всех их проверяют налоговые органы, милиция никаких претензий к кандидатам не имеет.