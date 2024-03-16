Москва, 16 марта, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Страны Запада высылают российских дипломатов, в том числе для срыва голосования на выборах президента России за рубежом, заявила 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на мероприятии Российского общества «Знание».

Известия/Павел Волков

«Все западные страны делали всё, чтобы в том числе уменьшить максимально количество наших дипломатов на своих территориях, тоже просчитывая, что будут наши выборы, чтобы ещё и очно их сорвать», — сказала она.

По её словам, Запад перешёл к экстремизму в попытке сорвать выборы в России. Она пояснила, что Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки и занимались экстремистской деятельностью.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что МИД РФ может вызвать посла Великобритании, если попытки вмешиваться в выборы президента РФ не прекратятся. Дипломат пояснила, что накануне британское посольство распространило информацию о том, что выборы президента страны в Крыму и на новых территориях России якобы незаконны. Как доказательство, она приложила к своему сообщению скриншот с соответствующим текстом из его Telegram-канала.

Она отметила, что все граждане России, которые сейчас находятся за рубежом, вне зависимости от их взглядов, имеют возможность проголосовать на выборах президента. Вместе с тем, по её словам, некоторые государства, в особенности страны Прибалтики, пытаются препятствовать волеизъявлению российских граждан.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила 16 марта, что не может «порадовать» серьёзными нарушениями во время голосования на выборах президента России. Также она информировала, что при попытках залить урны для голосования красящими жидкостями всего было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Кроме того, по её словам, с начала голосования система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак. Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак. Почти 30 тыс. атак произведено на портал наблюдения за ДЭГ. Сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых были атаками высокой опасности, отметила она.

В 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.