Белгород, 16 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в Белгороде в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

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