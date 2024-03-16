Берлин, 16 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Германии впервые сбросили гуманитарные грузы над территорией сектора Газа, сказано в сообщении ВВС ФРГ в сети Х (Twitter).

AP/TASS

Жителям региона сбросили 4 тонны продовольственных грузов.

«4 тонны продуктов сброшены с самолёта C130 над северной частью Газы», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее ряд акций по сбросу гуманитарных грузов для жителей сектора Газа провели Вооружённые силы США. При этом телеканал Al Jazeera сообщал, что одна из попыток такой доставки груза кончилась трагедией — парашюты над грузами не раскрылись, ящики упали на землю, что привело к гибели пяти человек. Ещё 10 человек пострадали. В Пентагоне эту информацию отрицали. Власти Газы после этого инцидента раскритиковали доставку гуманитарных грузов по воздуху.

7 марта президент Джозеф Байден поручил Пентагону построить временный порт на побережье сектора Газа в Средиземном море для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. На постройку уйдёт несколько недель, отмечало минобороны США. Евросоюз, США, Кипр и ОАЭ договорились о запуске морского гуманитарного коридора в сектор Газа, сообщала в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

29 января Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения сектора Газа сообщал, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате обстрелов со стороны израильских вооружённых сил в секторе погибло более 26,7 тысячи человек, ещё около 70 тысяч человек получили ранения.