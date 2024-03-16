Москва, 16 марта, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может быть продлён до конца мая. Об этом 16 марта сообщил президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ».

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Именно сегодня запущено голосование совета директоров КХЛ по изменению пунктов регламента, где один из вопросов касался продления сезона на май. Как проголосует совет, так и решим», — сказал Морозов.

По его словам, все понимают, что нужно заполнять паузу в мае, когда у сборной России нет чемпионата мира, у игроков много выходных, а зрители хотят смотреть хоккей.

Он добавил, что есть несколько вариантов, до какого числа можно продлить сезон. Рассматриваются варианты до 15 мая и до 25 мая. При этом планируется оставить по 68 матчей на команду.

Сейчас регулярный чемпионат КХЛ завершается в конце февраля, а в марте и апреле проходит розыгрыш Кубка Гагарина.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года Совет руководителей клубов КХЛ предложил в новом сезоне перенести финальную серию Кубка Гагарина на начало мая. Предполагалось, что на голосование будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.