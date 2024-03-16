Москва, 16 марта, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты до и во время выборов президента России готовили большое количество фейков разного характера, заявила 16 марта «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Сергей Бобылев Мария Захарова

«Они готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать», — сказала она.

По её словам, США используют хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на выборах. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что такая политика Запада нацелена на запугивание российского электората. Более того, хакерские атаки, по словам Захаровой, являются частью такой политики.

Как передавало ИА Регнум, с начала голосования на выборах президента России система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак, сообщила 16 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова. Сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых были атаками высокой опасности, отметила она.

Ранее иностранные наблюдатели обвинили Запад в ложном представлении выборов в России. В частности, профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик поделился мнением, что Херсонская область не выглядит «оккупированной». Это не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. Наблюдатель из ЮАР, сооснователь движения «За панафриканизм», политолог Пассека Фарумеле, в свою очередь, подтвердил, что в этом регионе реальность сильно не совпадает с тем, как её представляют в западных СМИ.

В свою очередь французский журналист Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро, работающий в качестве наблюдателя на выборах президента России в новых регионах страны, рассказал журналистам, что в России больше демократии, чем на Западе, а люди, участвующие в выборах, выглядят счастливыми и ведут себя дружелюбно.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. Целый ряд экспертов и наблюдателей из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.