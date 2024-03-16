Москва, 16 марта, 2024, 16:44 — ИА Регнум. На 29 участках в 20 регионах России пришедшие на участки люди пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Элла Памфилова.

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«В 20 субъектах на 29 избирательных участках привлекли разного рода, прямо скажем, недалёких людей по разным причинам. Мы так проанализировали. Мы по этим всяким вливаниям жидкости на 20 избирательных участках и восьми попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку», — рассказала она на заседании ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта в селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке. По сообщению Общественной палаты, члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины. По предварительным данным, бюллетени не пострадали.

Региональный СК сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). На данный момент пенсионерка задержана и доставлена на допрос.

Также Элла Памфилова рассказала, что с начала голосования на выборах президента России система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак.

Сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых была атаками высокой опасности, отметила глава Центризбиркома.

Вместе с тем число безвозвратно испорченных бюллетеней на избирательных участках составило 214, добавила она.

В Москве на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Её задержали и доставили в подразделение столичного СК на допрос. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Позже на допросе она объяснила, что стала жертвой мошенников.

«Мной манипулировали пять дней до этого. Мне говорили, что я жертва мошенничества и у меня очень много кредитов, которые не проходят», — сказала она.

По словам злоумышленницы, ей звонили якобы из Центробанка и заставляли брать кредиты. Она признала свою вину.

Ранее Элла Памфилова предупреждала, что на президентских выборах в России могут быть провокации на избирательных участках. Она отмечала, что за рубежом их готовят, чтобы помешать голосованию на выборах.

«В акциях с зелёнкой и поджогами очевиден управляемый срежиссированный процесс, никак с политическими взглядами участников этих провокаций не связанный», — считает член Совета по правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации независимого общественного мониторинга (НОМ) Александр Брод. По словам эксперта, голосование проходит активно и добровольно, поэтому попытки продемонстрировать какие-то массовые протесты противникам выборов не удаются.

Он добавил, что в ход идут самые мерзкие, по его мнению, технологии. Провокаторы находят людей, оказавшихся в сложной ситуации, и подстрекают их к совершению серьёзного уголовного преступления. За этими действиями не стоит никакой идеи — сами участники признаются, что кому-то пообещали списать долг, а кому-то выдать немалую сумму.