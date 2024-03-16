Амстердам, 16 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Адвокаты нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса могут на длительный период отсрочить процесс его экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды. Об этом 16 марта сообщило издание De Telegraaf.

Павел Бедняков/РИА Новости Квинси Промес

По информации источника, представители 32-летнего футболиста могут отсрочить его экстрадицию путём постоянных апелляций.

По словам юриста Людмилы Ямаловой, прежде чем будет принято какое-либо решение, может пройти год. Существует вероятность, что к тому времени закончится контракт Промеса со «Спартаком», который рассчитан до лета 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Промеса задержали в Дубае при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого игрок не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными футболистами «красно-белых».

13 марта стало известно, что Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил футболиста к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.