Москва, 16 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости/: Станислав Красильников

Отмечается, что около 15:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением дронов самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днём 16 марта рассказал о последствиях обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Различные повреждения были выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Также было повреждено 64 автомобиля.

В результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали, отмечал губернатор. Минобороны сообщало о перехвате над территорией области восьми реактивных снарядов РСЗО Vampire. Торговые центры Белгорода и Белгородского района 17 и 18 марта работать не будут. Кроме того, в те же дни в ряде районов области школы и колледжи также будут закрыты.