Москва, 16 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. На выборах президента в Москве не зафиксированы существенные жалобы на нарушения, влияющие на ход голосования. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Сергей Карпухин/ТАСС

Как уточнила Кириллова, на 15:00 мск всего выдано 3 910 263 бюллетеней, из них дистанционно проголосовали 2 982 178 избирателей, с помощью бумажного бюллетеня — 928 085.

«У нас достаточно тихая и спокойная кампания, идёт пока с незначительным количеством нарушений. В частности, допустим, одно из последних, что я рассматривала, это неудобное место для наблюдателя. Поэтому, подчёркиваю, что нарушений, жалоб в наш адрес, влияющих на ход проведения дней голосования, к нам не поступало», — отметила глава столичного избиркома.

Как передавало ИА Регнум, в Москве в первый день голосования на выборах президента России свои голоса отдали почти 3 млн человек. Председатель Мосгоризбиркома заявила, что жители столицы проявили высокую гражданскую сознательность.

Вместе с тем заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что сообщений о существенных нарушениях в ходе голосования в первый день выборов президента РФ в Москве не поступало.

Также замглавы штаба по наблюдению за выборами уточнил, что все атаки на систему онлайн-голосования в первый день выборов были отбиты, система была к этому готова.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.